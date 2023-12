La madre de uno de los rehenes de Gaza inicia una huelga de hambre

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Oksana Lubnov, madre de Alex Lubnov, de 32 años y secuestrado en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, ha iniciado una huelga de hambre que solo interrumpirá cuando regrese su hijo.

Alex Lubnov fue secuestrado en el festival que se celebraba en el kibutz de Reim, asaltado por milicianos de Hamás, donde trabajaba como responsable de un bar. Su mujer, Michal, está embarazada.

"Lo que ocurrió el otro día me ha hecho darme cuenta de que no se está haciendo nada para que vuelvan. Solo recibimos cadáveres todos los días. No tengo esperanza", ha declarado Oksana Lubnov, según recoge el diario israelí 'Yedioth Aharonoth'.

"Solo la diplomacia puede hacer que los rehenes sean liberados, no la fuerza. El ejército solo ha traído a mujeres militares secuestradas y cadáveres. Si no hay acuerdo, no hay esperanza", ha argumentado.

El Gobierno israelí está siendo criticado por las familias de los rehenes que continúan secuestrados en la Franja de Gaza por su negativa a pactar un intercambio con el Movimiento de Resistencia Islámica después de la tregua en la que fueron liberadas las mujeres y menores de edad.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, defiende que la vía militar es la única eficaz para lograr la liberación de los rehenes. Sin embargo, el pasado viernes tres rehenes que lograron acercarse a fuerzas israelíes en la Franja de Gaza murieron tiroteados por los propios militares israelíes.