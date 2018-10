La madre de una víctima del tiroteo en Florida pide a Trump que "impida que las armas lleguen a manos de los niños"

Actualizado 16/02/2018 9:22:55 CET

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La madre de una de las víctimas mortales del tiroteo registrado el miércoles en un instituto del estado estadounidense de Florida ha reclamado este jueves al presidente, Donald Trump, que "impida que las armas lleguen a las manos de los niños" y "ponga detectores de metales en la entrada de todas las escuelas".

En unas declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CNN, Lori Alhadeff --madre de una adolescente de catorce años muerta en el tiroteo-- se ha preguntado "cómo se permite que un hombre armado entre en una escuela".

"Alyssa, I'm so sorry this happened to you. I would have taken the bullets for you." Lori Alhadeff, the mother of a Florida high school shooting victim, shares the message she'd have for her daughter if she were still alive https://t.co/XFFYcAY9fG pic.twitter.com/apIJDzgXx2