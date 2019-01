Maduro pide a Trump que "cambie toda esa política equivocada" y resolver la situación "por las buenas"

Publicado 25/01/2019 19:58:01 CET

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reclamado este viernes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que "cambie toda esa política equivocada", al tiempo que ha abogado por resolver la situación "por las buenas".

En su despedida tras una rueda de prensa con medios internacionales, el mandatario venezolano se ha dirigido especialmente a la Casa Blanca y ha señalado que sus palabras estaban siendo seguidas por Trump, el secretario de Estado, Mike Pompeo; el de Defensa, Mike Pence; y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton.

"How are you, my friends? (¿Cómo están, amigos?)", ha preguntado, antes de apostar por "resolver esto por las buenas". "Hay oportunidad. Haga historia, Trump. Cambie toda esa política equivocada", ha reclamado.

"Denle un giro a toda esa política equivocada, Siempre es posible rectificar, siempre es posible tomar un nuevo camino. Yo estoy listo", ha resaltado Maduro, quien ha cerrado su discurso de nuevo en inglés y dirigiéndose al inquilino de la Casa Blanca: "Very good? Very good (¿Muy bien? Muy bien)".

Previamente, había dado las gracias a Pompeo por reclamar una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar la situación en Venezuela, lo que ha descrito como "un regalo".

"Si el debate se prolonga para la próxima semana y la otra, y la otra, cada vez que quieran debatir en el Consejo de Seguridad de la ONU, bienvenido", ha señalado.

"Y cuidado si me aparezco yo en Nueva York. En cualquier momento me voy a Nueva York. Ve pidiéndome la visa para ir a Nueva York, para llevar la verdad de Venezuela personalmente ante el Consejo de Seguridad (de la ONU)", ha zanjado.