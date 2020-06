Maduro propone al ALBA desarrollar su propia vacuna contra el coronavirus

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, ha propuesto a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) desarrollar su propia vacuna contra el coronavirus para garantizar que la región contará con una.

"Una propuesta que considero esencial, vital, y la pongo sobre la mesa para su implementación inmediata por parte de nuestros organismos rectores de la salud es (desarrollar) la vacuna ALBA contra el coronavirus", dijo el miércoles durante una cumbre virtual del bloque regional.

Maduro abogó por hacer una "prioridad" del ALBA el desarrollo de la vacuna, así como de test y tratamientos, "en alianza con la Organización Mundial de la Salud (OMS), China y Rusia" para "ir un paso, dos pasos, tres pasos por delante en este tema".

"Para que, una vez se garantice la seguridad de la vacuna contra el coronavirus podamos tener acceso a ella de inmediato y podamos distribuir millones de vacunas a todos los pueblos del ALBA", indicó.

Maduro recibió rápidamente el respaldo de su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega. "Vamos a la búsqueda de la vacuna", dijo el líder 'sandinista' en su turno de palabra, según recoge la prensa oficial.

Ambos destacaron además la respuesta que han dado los países del ALBA frente a la de Estados Unidos y sus aliados en la región. Maduro mencionó el caso de Santa Lucía. "En Santa Lucía no han podido pagar los sueldos del sector público. Si siguieran en el ALBA eso no hubiera pasado porque no íbamos a dejarlos solos. Pero (el presidente estadounidense Donald) Trump empujó al primer ministro a salirse y no le garantizó el apoyo para enfrentar la pandemia", afirmó.

El coronavirus también sirvió a Maduro para cargar contra la Organización de Estados Americanos (OEA) y su secretario general, Luis Almagro, uno de los mayores críticos del 'chavismo' en el continente. "En esto de la pandemia el nombre de Luis Almagro quedó borrado del mapa. La OEA no sirve para nada. La porquería va para la basura", espetó.