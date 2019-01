Un magistrado del Tribunal Supremo de Venezuela huye a EEUU e insta a Maduro a no asumir un nuevo mandato

Publicado 07/01/2019 2:19:08 CET

CARACAS, 7 Ene. (Reuters/EP) -

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela Christian Zerpa ha huido a Estados Unidos, donde ha instado al presidente del país, Nicolás Maduro, a no asumir un nuevo mandato el próximo 10 de enero dado que, según ha expresado, fue reelegido en unos comicios sin garantías ni libertades.

Zerpa, antiguo miembro de la Sala Electoral del TSJ, abandonó el cargo en el marco de una creciente presión internacional contra Maduro, unos días antes de asumir la Presidencia para un nuevo mandato.

"Decidí conjuntamente con mi familia salir de Venezuela para desconocer de una u otra forma el Gobierno de Nicolás Maduro", ha subrayado Zerpa en una entrevista con el canal EVTV Miami.

"Yo considero que el presidente Maduro no se merece una segunda oportunidad por cuanto la elección de la cual él supuestamente salió electo no fue una elección libre, no fue elección competitiva", ha expresado.

El Gobierno venezolano ratificó el viernes que Maduro asumirá su segundo mandato y tomará posesión del cargo el 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia y no en el Congreso. El magistrado Zerpa debía participar en dicho acto.

El máximo tribunal del país ha confirmado este domingo en un comunicado que Zerpa, a quien señaló como exmagistrado, estaba siendo investigado desde 2018 por "acoso sexual, actos lascivos y violencia psicológica". El TSJ agregó que el caso de Zerpa fue llevado al Consejo Moral Republicano para que fuera destituido y se enfrentara a la justicia.

"Estamos en presencia de una autocracia que ha condenado a muerte, inclusive a aquellas personas que se han opuesto a su visión particular que tienen sobre el ejercicio del poder", ha afirmado Zerpa.

Durante años, Zerpa fue una figura clave del Gobierno de Maduro en el Supremo, y había apoyado al gobernante partido socialista en todas las disputas legales desde que el sucesor de Hugo Chávez llegó al poder.

No obstante, el ahora exmagistrado ha asegurado que "el TSJ no actúa con ningún tipo de independencia y por lo tanto es un apéndice del Ejecutivo".