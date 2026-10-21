Malasia prohíbe a los funcionarios utilizar la aplicación Waze por sus vínculos con Israel

Archivo - Imagen archivo del logo de la aplicación de Waze. - Timon Schneider / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Malasia ha prohibido este miércoles a los funcionarios utilizar la aplicación de mapas Waze por motivos de seguridad y ante sus vínculos con Israel, que temen que haga un "uso indebido" de la información sensible y los datos personales que se encuentran relacionados con sus usuarios.

El primer ministro, Anwar Ibrahim, ha ordenado así a los trabajadores del sector público dejar de utilizar la aplicación dado que los "datos personales de estos funcionarios deben protegerse contra un uso indebido por parte del régimen israelí, lo que podría comprometer la seguridad nacional y la soberanía".

En este sentido, ha instado a la población a optar por otras alternativas locales, como TuJu, citando "mayores garantías sobre seguridad y protección de la información y los datos personales", según un comunicado de la oficina del primer ministro.

"La postura del Gobierno es firme y cerraremos cualquier resquicio que pueda ser aprovechado por el régimen israelí para amenazar la seguridad nacional y la seguridad de los malasios", ha apuntado, antes de detallar que para adoptar esta medida se ha tenido en cuenta la condición de Waze como responsable del tratamiento de datos, habida cuenta de que opera bajo la legislación israelí debido a su estructura corporativa aunque la aplicación fue adquirida por Google en 2013.

La prohibición ya ha entrado en vigor tras recibir el visto bueno del Comité Nacional de Ciberseguridad. El primer ministro aseguró el martes que las autoridades estaban debatiendo los posibles riesgos de seguridad relacionados con los datos recopilados a través de Waze.