Malaui destruye casi 20.000 dosis de vacunas caducadas contra la COVID-19

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Malaui han incinerado este miércoles casi 20.000 dosis de vacunas contra el coronavirus de la firma AstraZeneca después de que estas hayan caducado, en una medida sin precedentes en África pero que responde a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El lote destruido forma parte de las 102.000 dosis que Malaui recibió el 26 de marzo de la Unión Africana. Caducó el 13 de abril, por lo que el Gobierno ha optado por destruirlo para garantizar la transparencia del proceso de inmunización de la población y dejar claro que ningún ciudadano recibirá una vacuna en mal estado.

