Más de 200 detenidos, la mayoría menores, durante una segunda jornada de disturbios y saqueos en Milán, Italia

Efectivos policiales en la Plaza del Duomo, en Milán, tras los daños causados ​​por enfrentamientos entre manifestantes y la policía durante las manifestaciones - Alessandro Bremec / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad italianas han detenido a más de 200 jóvenes, de los cuales alrededor del 80% son menores de edad, durante una segunda jornada consecutiva de graves disturbios, vandalismo y saqueos en el centro de Milán tras las movilizaciones convocadas en esta ciudad y otras del país, como Turín o Bolonia, para protestar contra el encarecimiento de la vida en Italia.

Los altercados se han caracterizado por el movimiento rápido de pequeños grupos de jóvenes encapuchados, desplazándose de manera mayoritaria entre la plaza de San Babila, la céntrica vía Torino, la plaza del Duomo y el corso Vittorio Emanuele, según ha informado la agencia de noticias italiana Adnkronos.

Durante estos ataques, los asaltantes han saqueado un supermercado y varias tiendas. Además de estos robos, los manifestantes han provocado numerosos destrozos tanto en el mobiliario urbano como en la propiedad privada, destruyendo marquesinas de autobuses, mesas de terrazas al aire libre y dañando tanto vehículos aparcados como coches atrapados en el tráfico.

Asimismo, según recoge dicha agencia, también han destrozado a pedradas los escaparates de varios establecimientos comerciales, incluyendo los grandes almacenes La Rinascente, en la plaza del Duomo, y un local de comida rápida en la emblemática galería.

Estos actos han derivado en enfrentamientos directos con los efectivos de la Policía y los Carabineros, a quienes los grupos de jóvenes han atacado mediante el lanzamiento sistemático de piedras, sillas y petardos. Las fuerzas del orden han respondido mediante gases lacrimógenos y cañones de agua para tratar de contener y dispersar a los alborotadores en la zona del Palacio Real.

La tensión de los disturbios ha llegado a invadir la explanada exterior de la propia catedral del Duomo, obligando a clausurar temporalmente las puertas principales de la fachada. A causa del lanzamiento de lacrimógenos y las carreras en el exterior, las autoridades religiosas han tenido que gestionar la salida segura de los fieles y turistas que asistían a los oficios de la tarde, dirigiéndolos hacia las puertas laterales colindantes con el Arzobispado para evitar mayores incidentes.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha condenado el domingo los primeros ataques "violentos" porque "manifestarse es un derecho" pero "poner a hierro y fuego nuestras ciudades no lo es".

"Una vez más, las mujeres y los hombres de las fuerzas del orden han tenido que enfrentarse a la violencia de delincuentes que, incluso a través de grupos organizados, aprovechan las manifestaciones para buscar el enfrentamiento y sembrar el caos", señaló en un mensaje publicado en redes sociales.