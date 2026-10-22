Mauritania intercepta frente a sus costas una embarcación con más de 190 migrantes, entre ellos 17 menores

Archivo - Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, a 18 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España) - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Mauritania han anunciado la interpretación frente a sus cosas de una embarcación con más de 190 migrantes, entre ellos 17 menores, en una ruta marítima que tiene como principal destino las Islas Canarias.

La Guardia Costera localizó el miércoles la embarcación, con 191 personas a bordo, entre ellas 170 senegaleses, 15 guineanos, tres gambianos, dos mauritanos y un marfileño. La barca habría salido de las costas de Senegal, según un comunicado publicado por el Ministerio de Pesca e Infraestructura Marítima y Portuaria en redes sociales.

"Esta operación forma parte de los esfuerzos continuos de la Guardia Costera de Mauritania para vigilar las aguas nacionales, realizar misiones de rescate y combatir la migración irregular, priorizando siempre la protección de la vida humana y atendiendo las necesidades humanitarias conforme a los procedimientos establecidos", ha señalado la cartera.

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 6.400 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta, solo por detrás de los datos registrados en el desierto del Sáhara, donde se han documentado más de 7.000 muertos y desaparecidos.

El organismo apuntó recientemente a un descenso de las llegadas de migrantes desde África occidental a Europa, con las Islas Canarias como principal punto de entrada, si bien afirmó que el aumento de los controles en Marruecos, Mauritania y Senegal ha provocado que haya una dispersión de las salidas aún más al sur, lo que aumenta la peligrosidad de estas travesías.