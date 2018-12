May anuncia que Reino Unido dejará de formar parte del sistema de navegación europeo Galileo

Publicado 01/12/2018 2:36:33 CET

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Reino Unido planea desarrollar su propio sistema de navegación por vía satélite para competir con el proyecto Galileo de la Unión Europea, según ha anunciado este viernes la primera ministra británica, Theresa May.

El proyecto Galileo es un intento por parte de la UE de desarrollar un sistema propio similar al sistema GPS de Estados Unidos, que es utilizado a nivel mundial por millones de usuarios.

El programa es el sistema de navegación por satélite civil global de Europa. Está financiado y es propiedad de la UE. La Comisión Europea tiene la responsabilidad general del programa, gestionando y supervisando la implementación de todas las actividades del programa.

Reino Unido tenía planeado continuar formando parte del programa Galileo después del Brexit, pero el bloque europeo ha anunciado que será excluido de los elementos más secretos del programa una vez salga de la UE. Este viernes, como respuesta, May ha anunciado que Reino Unido desarrollará su propio sistema.

Según la primera ministra, el Ejército británico --que ya tenía planeado utilizar el sistema Galileo de manera paralela al GPS estadounidense-- ya no utilizará el programa europeo.

A cambio, Reino Unido explorará varias opciones para desarrollar sus propio sistema de navegación. El Gobierno británico ya ha apartado un total de 92 millones de libras para analizar las posibilidades.

"No puedo permitir que nuestras Fuerzas Armadas dependan de un sistema en el que no podemos confiar", ha dicho May. "Eso va en contra de nuestros intereses nacionales, y como un agente global que cuenta con ingenieros de primer nivel e importantes aliados en todo el mundo, no nos faltan opciones", ha añadido.

NUEVA DIMISIÓN

Una de las consecuencias directas que ha tenido la decisión de May ha sido la dimisión de Sam Gymah, ministro de Universidades y Ciencia, que ha presentado su renuncia en señal de protesta por el plan del Brexit del Gobierno, que ha tildado de "inocente", ya que cualquier acuerdo con Bruselas siempre pondrá a "la UE primero".

El ya exministro ha anunciado su salida del Gobierno en el diario británico 'The Daily Telegraph', donde ha explicado que uno de los factores que han precipitado su decisión ha sido las tensiones continuas entre Reino Unido y la Unión Europea sobre el programa Galileo.

Como el ministro responsable del rol de Reino Unido en el proyecto, Gyimah ha descrito las negociaciones como "increíblemente frustrantes". "Son sólo un resquicio de lo que está por venir", ha añadido.