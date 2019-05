May se desentiende del retraso en la salida de Reino Unido de la UE

Publicado 08/05/2019 14:58:55 CET

LONDRES, 8 May. (Reuters/EP) -

La primera ministra británica, Theresa May, ha defendido sus conversaciones con los laboristas para tratar de lograr una mayoría con la que aprobar el acuerdo de retirada de Reino Unido de la UE, aunque ha evitado asumir la responsabilidad del retraso asegurando que si por ella fuese, ya se habría concluido el proceso.

May está inmersa en unas conversaciones con el Partido Laborista en busca de una mayoría en la Cámara de los Comunes que permita resolver el actual 'impasse'. El Brexit debía haberse consumado el 29 de marzo, pero la falta de consenso político en Londres ha derivado en varios aplazamientos, el último de ellos hasta finales de octubre.

"Estamos trabajando en un acuerdo que pueda lograr la mayoría de esta Cámara", ha dicho May ante los Comunes, unas horas antes de que los negociadores vuelvan a sentarse a la mesa en busca de un pacto que, a tenor de lo publicado por distintos medios, no termina de cuajar. Fuentes citadas por la cadena ITV han planteado incluso la posibilidad de que el laborismo rompa el diálogo este mismo miércoles.

El proceso también ha hecho que se tambalee el liderazgo de May, señalada tanto desde fuera como desde dentro de su partido. La diputada 'tory' Andrea Jenkins le ha preguntado a la 'premier' que si veía que era el momento de hacerse a un lado, a lo que May ha respondido: "No soy el problema".

En este sentido, ha afirmado que, si de ella hubiese dependido, Reino Unido "ya habría abandonado la Unión Europea", recordando que el Parlamento ya tumbado tres veces el acuerdo que May ha defendido a capa y espada durante estos últimos meses. Sin embargo, el periódico 'The Sun' ha asegurado que May ya estaría elaborando un calendario para su salida.

Un portavoz de la primera ministra ha recordado que May ha ofrecido dimitir una vez se haya completado la "fase uno" del proceso, lo que implica desmentir cualquier salida prematura.