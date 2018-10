May llega este viernes a Berlín para reunirse con Merkel en el marco de las negociaciones sobre el 'Brexit'

REUTERS / POOL NEW

Publicado 16/02/2018

LONDRES, 16 Feb.

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, viajará este viernes a Berlín, la capital de Alemania, para reunirse con la canciller alemana, Angela Merkel, en el marco de las negociaciones sobre el 'Brexit'.

Varios altos cargos alemanes han expresado que se sienten frustrados con la actitud de Reino Unido y su falta de claridad en relación con sus principales objetivos una vez de produzca la salida del país de la Unión Europea.

A principios de esta semana, el Gobierno germano instó a Londres a ofrecer planes más "concretos" sobre el asunto. Ante las dificultades mostradas en Alemania para lograr la formación de un Gobierno, las autoridades han asegurado que no hay motivo alguno por el que esperar que Berlín cambie de postura sobre el 'Brexit' una vez se forme un nuevo gobierno.

Las autoridades alemanas consideran que fracasar a la hora de llegar a un acuerdo con Londres antes de que se produzca el 'Brexit' en marzo de 2019 tendrá graves consecuencias para Reino Unido y para el resto del bloque comunitario.

No obstante, el Gobierno conservador de May continúa presentando divisiones internas en relación con la postura que Reino Unido debería adoptar frente a la Unión Europea. Algunos euroescépticos, como el ministro de Exteriores, Boris Johnson, están ejerciendo una fuerte presión sobre May para hacer efectivo el 'Brexit' lo antes posible.

Tras su paso por Berlín, May se trasladará el sábado a Múnich, donde dará un discurso sobre el futuro de la cooperación en materia de seguridad entre Reino Unido y el bloque. Reino Unido, que tiene uno de los presupuestos en Defensa más amplios de la Unión Europea, espera que la oferta de mantener parte de sus acuerdos en cuestiones de seguridad, algo que podría permitir concesiones de tipo comercial más adelante.