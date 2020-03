La mayoría de los canadienses consideran "inaceptables" los bloqueos durante las protestas indígenas, según un sondeo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Aproximadamente el 57 por ciento de los canadienses consideran que los bloqueos llevados a cabo por los indígenas durante las protestas contra la construcción de un gaseoducto en la provincia de Columbia Británica son "inaceptables", según los resultados de una encuesta.

El sondeo, realizado por la empresa Nanos Research para el diario local 'The Globe and Mail' y la cadena CTV, muestra que la mayoría de la población considera que esta no es la vía "más idónea" para manifestarse o apoyar a los indígenas y líderes comunitarios Wet'suwet'en que se oponen al gaseoducto de 6.600 millones de dólares que atravesaría sus tierras tradicionales.

Así, un 16 por ciento ha manifestado que los bloqueos de carreteras y vías ferroviarias, que comenzaron hace más de un mes y han provocado la suspensión de servicios especialmente en el este del país, son "de alguna forma poco aceptables".

La construcción del gaseoducto por parte de la empresa TC Energy se encuentra en el centro de las protestas. Al proyecto se han enfrentado ocho de los nueve jefes comunitarios indígenas, que temen las consecuencias de que éste pase por sus territorios.

Al menos un 11 por ciento de los encuestados ha dicho que los bloqueos son aceptables, mientras que un 13 por ciento consideran que pueden ser aceptables "hasta cierto grado". Otro dos por ciento ha preferido no posicionarse.

Tal y como indican los resultados, los canadienses se han mostrado pesimistas sobre la idea de que los pueblos indígenas y el Gobierno se reconcilien y logren un acuerdo sobre el asunto.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, destacó la semana pasada la "importancia de que la comunidad Wet'suwet'en tenga la oportunidad de debatir internamente la situación y abordar un posible acuerdo sobre el derecho a la tierra".