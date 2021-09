Al menos 17 muertos enfrentamientos entre militares y milicias civiles en Birmania

BANGKOK, 11 Sep. (DPA/EP) -

Al menos 17 aldeanos, la mayoría adolescentes, han muerto en el marco de una ofensiva militar contra la aldea de Myin Thar, en la región de Magway, una zona con presencia de las milicias civiles constituidas para resistir a la dictadura militar, informa la prensa local.

El portal del periódico 'The Myanmar Now' ha informado de que los combates comenzaron el jueves y de que al menos trece aldeanos miembros de las fuerzas de defensa civil y cuatro civiles no combatientes han muerto debido a la operación militar.

La mayoría de las víctimas eran adolescentes de entre 12 y 18 años que se habían sumado a las milicias rebeldes. Otras fuentes apuntan a al menos 20 muertos.

"Empezó el jueves. Ayer pudimos recuperar los cuerpos", ha relatado un aldeano en declaraciones telefónicas a la agencia de noticias DPA. "Han utilizado artillería pesada y armas de fuego para matar, mientras que las fuerzas de defensa solo tenían fusiles artesanales. También han quemado casas y han acosado a los ancianos, mujeres y niños que se habían ocultado en un monasterio cercano", ha relatado.

La noticia se ha difundido dos días después del llamamiento a una rebelión popular lanzado por el Gobierno de Unidad Nacional, heredero del gobierno derrocado en el golpe de Estado del 1 de febrero.

La población se manifestó masivamente contra el golpe de Estado, a lo que el Ejército respondió con una brutal represión que ha provocado más de un millar de muertos, según el recuento de la Asociación de Ayuda a Presos Políticos. Posteriormente se han organizado milicias populares para resistir a la dictadura.