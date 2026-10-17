Al menos 18 muertos durante una avalancha humana en un acto religioso en Calcuta

Durga Puja en Calcuta - Rupak De Chowdhuri / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 18 personas han muerto --incluidas trece mujeres y un menor-- en una avalancha humana ocurrida este sábado durante las celebraciones religiosas de Durga Puja, una de las principales festividades hindúes, en la ciudad de Calcuta. Ocho de los heridos están en estado crítico.

"Hoy 17 de octubre de 2026 sobre las 19.40 horas ha ocurrido una estampida en la puerta de salida del Parque Sarada de Puja Pandal, competencia de la comisaría del Parque Girish", ha informado la Policía de Calcuta.

Las autoridades han movilizado a la Policía, a los bomberos y ambulancias y se ha cerrado al público el Puja Pandal, según ha informado la televisión india NDTV.

El ministro principal de Bengala Occidental, Suvendu Adhikari, ha anunciado que están revisando ya las grabaciones de las cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido. "Vamos a investigar si la multitud estaba siendo controlada adecuadamente. Vamos a depurar responsabilidades", ha explicado.

Uno de los testigos presenciales ha explicado que muchas personas perdieron el conocimiento durante la estampida y otro ha relatado que la entrada y la salida eran muy estrechas para la cantidad de gente que participaba en el evento.

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha anunciado compensaciones de 200.000 rupias --unos 1.800 euros-- para las familias de los fallecidos. Los heridos recibirán 50.000 rupias cada uno, menos de 500 euros. "Estoy con quienes han perdido a sus seres queridos. Que los heridos se recuperen lo antes posibles. Las autoridades locales están prestando toda la ayuda posible a los afectados", ha apuntado Modi en redes sociales.