Al menos doce muertos en enfrentamientos entre comunidades en el sureste de Chad

Archivo - Agricultores en la aldea de Midekin, en la región de Hadjer-Lamis, Chad - Arnaud Mbaigolmem / Xinhua News / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos doce personas han muerto y otras tres han resultado heridas en enfrentamientos entre comunidades en la provincia de Salamat, en el sureste de Chad.

El suceso tuvo lugar la noche del domingo al lunes en el departamento de Bahr Azum, en la provincia de Salamat cerca de la frontera con la de Sila, y estaría relacionado con la gestión de una ruta trashumante, si bien aún se desconocen las circunstancias del mismo y se espera que el balance de víctimas, provisional, pueda aumentar, de acuerdo al portal de noticias Tchad Infos.

Las autoridades se han desplazado a la zona para conocer de primera mano la situación, incluidos el delegado del Gobierno para la provincia de Salamat, Ahmat Choua Rozi; el presidente del Consejo Provincial, Suleiman Issaja Abdulaye, además de representantes de justicia y fuerzas de seguridad.

La escasez de tierras cultivables y de recursos hídricos, sumados a la llegada masiva de personas desde Sudán tras más de tres años de guerra, están avivando las tensiones entre comunidades en el país africano. A finales de agosto, una serie de enfrentamientos entre comunidades en la provincia de Batha, en el centro del país, por una disputa de tierras agrícolas, se saldó con una decena de muertos y la misma cifra de heridos.