Al menos dos muertos y cinco heridos tras la explosión de una mina de carbón en el norte de Turquía

Archivo - Plata abierta de carbón en Mugla, Turquía (archivo) - Tolga Ildun / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos trabajadores han muerto y otros cinco han resultado heridos, dos de ellos en estado crítico, tras una explosión registrada en una mina privada de la localidad de Gelik, en el distrito de Kilimli, en el norte de Turquía, ha informado la agencia de noticias turca Anadolu.

Informes preliminares sitúan el origen del incidente en una explosión de gas metano, si bien no han trascendido más detalles al respecto. Tras conocer del suceso, se han desplazado hasta el lugar equipos de AFAD (Presidencia de Gestión de Desastres y Emergencia), sanitarios y bomberos, que rescataron de la mina a siete personas, dos de ellas sin vida.

El accidente ha vuelto a poner de relieve los riesgos que afrontan los trabajadores de la industria minera en esta región turca, cuya actividad económica ha estado históricamente ligada a la extracción de carbón. La profundidad de las explotaciones y la acumulación de gases peligrosos constituyen amenazas persistentes para la seguridad de los mineros.