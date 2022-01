Al menos 19 muertos un incendio en el Bronx de Nueva York

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos 19 personas han muerto y 63 más han resultado heridas en un incendio declarado en un edificio de 19 plantas del barrio neoyorquino del Bronx, según el último balance de la Policía.

El Departamento de Bomberos de Nueva York ha informado de que unos 200 efectivos han sido movilizados para combatir las intensas llamas, según recoge el diario 'The New York Post'. Según fuentes de este diario sensacionalistas una de las víctimas mortales sería un niño de cuatro años. "Estaban sacando cuerpos de todos los pisos. Es el peor incendio que he visto en 30 años", ha relatado un bombero al 'Post'.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, se ha desplazado hasta el lugar. "Va a ser uno de los peores incendios de la época moderna en la ciudad de Nueva York", ha advertido.

Approximately 200 FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. There are currently 31 serious injuries to civilians. pic.twitter.com/yrTYwOfonH