Al menos un muerto y seis heridos tras un ataque terrorista en Tel Aviv

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Al menos una persona ha muerto y varias más han resultado heridas en la noche de este viernes en un presunto ataque terrorista después de que un sospechoso abriese fuego y atropellase a la multitud con un automóvil en el paseo marítimo de la ciudad de Tel Aviv.

En concreto, cinco personas han resultado heridas: tres de carácter moderado, entre ellas una joven de 17 años, mientras que dos, un hombre de 50 años y una mujer de 70, tienen heridas leves, según ha informado el servicio nacional de emergencia en su perfil de Twitter.

Asimismo, el equipo médico que se ha desplazado a la zona ha detallado que la víctima mortal tiene 30 años. Según ha recogido el diario 'The Times of Israel', se trataría de un turista extranjero, aunque por el momento no se ha confirmado de forma oficial su nacionalidad.

La Policía ha informado de que el atacante, residente de Kafr Qassem, ha sido "neutralizado" después de que disparase y embistiese con su automóvil a la multitud. Por su parte, los servicios de emergencia han confirmado que el sospechoso, de 35 años, ha muerto de un disparo.

Tras el ataque terrorista, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha ordenado reforzar las fuerzas de seguridad para hacer frente al creciente número de ataques terroristas, ha dicho su oficina en un comunicado recogido por el diario 'Haaretz'.

Dos hermanas británico-israelíes han muerto esta mañana en un ataque terrorista, cerca del asentamiento de Hamra, en el norte de Cisjordania, donde varios atacantes han tiroteado su coche, hiriendo también a su madre, que se encuentra en estado crítico.