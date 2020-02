Al menos seis muertos en un ataque contra un mercado en Burkina Faso

Publicado 19/02/2020 13:43:02 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto en un ataque de hombres armados no identificados contra un mercado en una localidad en la región Centro-Norte de Burkina Faso, según fuentes de seguridad citadas por el portal de noticias Infowakat.

Los hechos tuvieron lugar el martes por la tarde en la localidad de Niumbila, en cuyo mercado irrumpieron los asaltantes matando a al menos a seis personas. Además, procedieron al saqueo de varios de los puntos de venta.

La región Centro-Norte, según destaca el medio burkinés, es una de las más golpeada por la violencia de los grupos armados, principalmente yihadistas, que operan en el país. Además, en esta región se encuentran alrededor de la mitad de los más de 700.000 desplazados ocasionados por la violencia en el país.

Por otra parte, Infowakat ha informado también de un ataque contra un puesto forestal en Ouangolodougou, en la región de Cascadas, fronteriza con Costa de Marfil, durante la noche del martes al miércoles.

En el puesto no había ningún agente en el momento del ataque, lo que ha permitido a los asaltantes llevarse motos, fusiles de caza confiscados y otro material. Además, antes de escapar, han quemado todo lo que no han podido llevarse consigo. Según el citado medio, se cree que el ataque podría ser obra de cazadores furtivos y no de grupos terroristas.

Este martes al menos tres militares murieron en un ataque contra un destacamento del Ejército de Burkina Faso en la localidad de Kelbo, ubicada en la región de Sahel (norte).

Burkina Faso ha venido registrando en los últimos meses una creciente actividad de grupos yihadistas. En el país operan Ansarul Islam, un grupo terrorista autóctono, así como el Grupo para el Apoyo del Islam y los Musulmanes (JNIM), una organización yihadista que aglutina a otras cuatro, entre ellas Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y Al Murabitún, y en menor medida Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS).

Además, se ha intensificado la violencia intercomunitaria, que enfrenta principalmente a pastores con agricultores y que ha provocado el desplazamiento de miles de personas, y han aumentado los ataques contra líderes y miembros de la comunidad cristiana del país.