Al menos seis muertos y varios heridos por la explosión accidental de un mortero en un campo de entrenamiento en Libia

Archivo - Bandera de Libia. - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto y varias más han resultado heridas tras la explosión accidental de un proyectil de mortero durante unas maniobras en un campamento de seguridad situado en la ciudad de Zauía, en el noroeste de Libia, según ha informado la cadena de televisión libia Al Ahrar.

De acuerdo con fuentes médicas citadas por el mencionado canal, el balance inicial del siniestro apuntaba a tres fallecidos, pero la cifra de víctimas mortales se ha elevado a seis en las horas posteriores a la deflagración, acaecida en el interior de un recinto destinado al entrenamiento frente a "amenazas de seguridad".

Tanto los cuerpos de las víctimas mortales como las personas que han resultado heridas han sido trasladados de urgencia al Hospital General de Surman, un municipio aledaño a Zauía, para recibir atención médica. Por el momento, las autoridades libias no han emitido un comunicado oficial para esclarecer las circunstancias exactas que han provocado el fallo de la munición durante el ejercicio.

Este suceso se enmarca en un clima de creciente inestabilidad en la región, después de que la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL, por sus siglas en inglés) expresase en mayo su "profunda preocupación" por la continua movilización de grupos armados y el alarmante repunte de asesinatos en Zauía y sus alrededores. El organismo internacional advirtió entonces de que la competencia entre estas facciones por el control territorial, la influencia y los recursos del Estado debilita las instituciones y amenaza con desencadenar una nueva espiral de violencia.