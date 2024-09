Al menos siete palestinos muertos, uno de ellos miliciano, en una operación israelí en Cisjordania

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete palestinos han muerto y otros once han resultado heridos este jueves durante una serie de operaciones del Ejército de Israel en la ciudad cisjordana de Qabatiya, situada al sur de Yenín, que además se ha saldado con una decena de detenciones.

Entre los fallecidos se encuentra un líder local de la Brigada de los Mártires de Al Aqsa, el escindido brazo armado del principal partido de la Autoridad Palestina, Al Fatá, que ha sido identificado como 'Shadi Zakarné', según ha informado el diario palestino 'Filastín'.

El resto de fallecidos han sido identificados como Muhamad Jaled Abú al Rab, Omar Hamza Abú al Rab, Ahmed Maher Zakarné, Mustafa Faisal Zakarné, Yawdat Hanayshé y Muhamad Omar Kamil.

Una serie de vídeos sin verificar publicados en redes sociales muestran una serie de militares israelíes arrojan los cuerpos de tres de los fallecidos desde el tejado de un edificio para que luego los recogiera un buldócer para transportarlos hasta custodia israelí.

Respecto a este incidente se ha pronunciado el Ejército de Israel, que ha anunciado una investigación al considerar que "no está en sintonía con los valores" de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y de lo que "se espera" de ellos, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

Las FDI también han publicado un comunicado detallando la operación en la mencionada ciudad, donde han reconocido la "eliminación de cuatro terroristas" durante un tiroteo y sin que se hayan producido bajas en la parte israelí, además de reconocer unas 25 detenciones y el ataque de un dron contra un vehículo que transportaba "terroristas".

Las autoridades palestinas han cifrado en más de 700 los muertos desde el 7 de octubre --fecha de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas-- en operaciones de las fuerzas de Israel y ataques por parte de colonos.

Israel lanzó además una ofensiva militar contra la Franja de Gaza tras los citados ataques, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según los balances oficiales. Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han denunciado hasta la fecha más de 41.250 muertos y cerca de 95.500 heridos.