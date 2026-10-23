Al menos tres palestinos muertos y varios heridos en ataques del Ejército de Israel contra Gaza

Archivo - Imagen de archivo de un barrio situado en la Franja de Gaza. - Mohammad Abu Elsebah/ZUMA Press / DPA - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos han muerto y varios han resultado heridos este viernes en ataques del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, unos bombardeos que han tenido lugar a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del territorio.

Fuentes cercanas al asunto han indicado en declaraciones al diario 'Filastin' que un hombre ha fallecido tras un ataque con dron perpetrado contra la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave palestino, si bien no han dado detalles sobre su identidad.

A él se suman otros dos fallecidos, dos jóvenes identificados como Omar Auadalá y Moataz al Nimr, que han muerto después de que un misil israelí impactara contra una motocicleta situada detrás de una clínica en el noroeste de la ciudad de Gaza.

Este mismo viernes, las fuerzas de seguridad israelíes han llevado a cabo una operación de demolición en el barrio de Tel al Zatar, en el norte de la ciudad de Gaza, así como otras dos en Al Tufá, situada al noreste de la citada localidad.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a cerca de 1.540 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que alrededor de 74.500 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.