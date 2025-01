Merkel afea al actual líder de la CDU que incumpliese su promesa para apoyarse en la ultraderecha

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La excanciller alemana Angela Merkel se ha desmarcado de la línea de su partido acusando al actual líder, Friedrich Merz, de incumplir sus promesas para sacar adelante mociones parlamentarias sobre políticas migratorias valiéndose del respaldo de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

Merkel, que gobernó Alemania entre 2005 y 2021, años en los que llegó a aplicar una política de puertas abiertas con los refugiados, se ha retrotraído a noviembre de 2024 para recordar cómo Merz se comprometió en sede parlamentaria a tender puentes con el Partido Socialdemócrata y Los Verdes con vistas precisamente a esquivar a AfD.

La excanciller cree que sería un "error" no sentirse ahora obligado a cumplir una declaración que considera "de gran responsabilidad política". En este sentido, ha lamentado en un comunicado que "por primera vez" y con "los ojos abiertos" una iniciativa salga adelante con los votos de los diputados ultraderechistas.

Por ello, ha apelado a los "partidos democráticos" para que aparquen sus intereses electoralista y apuesten por la moderación y por el respeto a las leyes europeas, también a la hora de evitar "terribles" ataques como los registrados en los últimos meses en Alemania y cometidos presuntamente por personas de origen extranjero.

El propio Merz lamentó el miércoles que las dos votaciones celebradas en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento, saliesen adelante gracias a la AfD, alegando que no buscaba "ninguna otra mayoría" que no fuese con el "centro democrático". Las votaciones no son vinculantes, en la medida en que el Gobierno no tiene que acatarlas, pero han agitado el debate político de cara a las elecciones anticipadas del 23 de febrero.