Merkel aplaude a la "abrumadora mayoría" de la población alemana por su comprensión ante la crisis

BERLÍN, 30 May. (DPA/EP) -

La canciller alemana, Angela Merkel, ha agradecido este domingo a sus compatriotas la sensatez demostrada durante la crisis a la hora de aceptar de las restricciones impuestas a causa del coronavirus.

"Hasta ahora hemos pasado esta prueba bastante bien. Todos nosotros juntos, una abrumadora mayoría de la gente en nuestro país, nos hemos dejado guiar por la precaución, la razón y la responsabilidad hacia los demás", ha declarado la mandataria en su mensaje semanal.

"Nos hemos ahorrado mucho sufrimiento. Nuestro logro conjunto es justamente lo que afortunadamente no ha ocurrido en nuestro país", agregó. Hasta la fecha, la pandemia se ha cobrado 8.489 vidas en Alemania, mientras que la cifra acumulada de positivos es de 181.196.

Merkel ha advertido no obstante de que no hay que subestimar los riesgos. "Algunas personas creen ahora que, debido a que no hemos padecido un sufrimiento masivo, el peligro probablemente nunca ha sido tan grande...¡Qué error!", ha lamentado.

La canciller señaló que una mirada a países amigos muestra lo que podría haber sucedido, y explicado que espera que sea posible dar más pasos hacia la relajación de las restricciones impuestas por la pandemia, pero también ha pedido que se mantenga el respeto hacia los demás.

"Se los ruego: Alegrémonos de todo lo que ahora es nuevamente posible y usémoslo. Pero seamos considerados y respetemos la necesidad de protección de los demás", ha pedido.

Merkel ha subrayado que, al igual que en los últimos cuatro meses, dependía en gran medida de cada individuo evitar los riesgos y proteger a la sociedad de cosas peores.

La jefa del Gobierno alemán se ha referido también a los programas de ayuda estatal que se han aplicado hasta la fecha y anunció más apoyo. "Por supuesto que no alcanza con esta ayuda de emergencia", ha reconocido Merkel antes de anunciar que el Gobierno planea aprobar la semana que viene un paquete de estímulo económico.