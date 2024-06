México firma un acuerdo con Suiza para que Berna ejerza sus funciones diplomáticas en Ecuador

El Gobierno mexicano destaca que el convenio "no busca una solicitud de mediación" tras la ruptura de relaciones bilaterales



MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de México y Suiza han firmado un acuerdo para que el país europea "proteja, represente y ejerza" los intereses y funciones diplomáticas mexicanas en Ecuador, tras la ruptura de relaciones diplomáticas a raíz del asalto a la Embajada mexicana en Quito en abril para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

El acuerdo ha sido firmado por la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, y su homólogo suizo, Ignazio Cassis, un convenio que "tiene como objetivo salvaguardar los intereses de México en Ecuador", según un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores mexicano a través de su página web.

Así, ha insistido en que el acuerdo "no busca una solicitud de mediación sobre los diferendos que México mantiene con Ecuador por el asalto ilegal a la embajada en Quito, las agresiones de fuerzas ecuatorianas a personal diplomático mexicano y la sustracción ilegal de Jorge Glas, asilado político de México".

De esta forma, ha reiterado que los autoridades mostraron su disposición a un "diálogo franco y transparente" con Ecuador antes del asalto a la legación para abordar el asilo concedido a Glas y ha lamentado que "el Gobierno de Ecuador cerró este diálogo al optar por la vía de la ilegalidad y la violencia la noche del 5 de abril de 2024 al irrumpir en la Embajada de México en Quito".

"México no contempla restablecer relaciones si Ecuador no ofrece una disculpa pública e incondicional al más alto nivel. Ecuador debe comprometerse de la misma manera a la no repetición de estos actos y a respetar el derecho de asilo conforme lo establece el Derecho Internacional", ha dicho, antes de adelantar que continuará los procedimientos iniciados ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La CIJ rechazó el 23 de mayo la adopción de medicas provisionales contra Ecuador por el asalto a la Embajada por entender que no es necesario adoptar una orden de urgencia antes de pronunciarse sobre el fondo del caso, iniciado por México tras la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador tras la detención de Glas, imputado por corrupción, cargos que rechaza y vincula con una persecución política.

Las autoridades de Ecuador acusan al exvicepresidente, quien ocupó el cargo entre 2013 y 2017, de un supuesto delito de malversación de caudales públicos por los trabajos de reconstrucción en la provincia de Manabí tras el terremoto de 2016 que dejó más de 670 muertos.