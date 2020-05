México prevé alcanzar el pico de la pandemia el 6 de mayo

Ciudad de México y Cancún, así como los estados de Tabasco, Sinaloa y Baja California, los más afectados por el coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO, 1 May. (Notimex/EP) -

Las proyecciones de los expertos auguran que México alcanzará el pico de la pandemia de coronavirus el próximo 6 de mayo, según ha informado este viernes el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, tras lo cual comenzará un descenso de los contagios, pero solo si se cumple la indicación de quedarse en casa, así como la recomendación de mantener las distancias.

"El momento cumbre de la epidemia será entre el 8 y 10 de mayo, nos falta una semana para llegar a ese momento cumbre y que descienda sólo si nos mantenemos en casa", ha subrayado en rueda de prensa en el Palacio Nacional. "Si empezamos a salir de casa esta predicción no se va a cumplir", ha alertado.

López-Gatell ha destacado que la pandemia actúa en diferentes momentos en cada estado del país, lo cual permitirá reorientar de manera eficaz los esfuerzos del sistema sanitario y que todos los estados tengan la atención y equipos médicos necesarios para contener la propagación. "Vamos a poder segmentar las intervenciones para atender a todo el país en su momento y que la epidemia nos rebase", ha indicado.

En ese sentido, el subsecretario de Salud ha señalado que se redoblarán los esfuerzos de atención en regiones del país como Tijuana, en Baja California; Culiacán, en Sinaloa; Villahermosa, en Tabasco, y Cancún, en Quintana Roo, ante el alto nivel de casos registrados.

Precisamente, el presidente del país, Andrés Manuel Obrador, ha indicado este viernes que Ciudad de México y Cancún, así como los estados de Tabasco, Sinaloa y Baja California, son los más afectados por la Covid-19.

UN HOSPITAL DE LA CAPITAL ALCANZA EL LÍMITE

En el caso de la capital, ha indicado que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) alcanzó el límite de atención de casos de coronavirus, por lo que ha pedido a los mexicanos buscar atención en los otros hospitales adaptados para atender la pandemia.

"Ya no se puede recibir a más enfermos porque ya está lleno, sin embargo, hay otros hospitales también de primer nivel del Seguro Social, de médicos muy buenos, especialistas, con todos los equipos, que no están llenos, que tienen disponibilidad de camas", ha resaltado el mandatario.

Por otra parte, ha hecho un llamamiento a la población a seguir observando las recomendaciones sanitarias para que pronto se pueda controlar la tasa de contagios y ha pedido tener confianza en que el Gobierno tiene la capacidad para recibir enfermos.

No obstante, ha exhortado a buscar atención médica solo si tienen los síntomas del coronavirus y si son población en riesgo, con diabetes e hipertensión, buscar la asistencia médica si se tiene la sospecha de estar infectado. En este sentido, ha animado a acudir cuanto antes y "no pensar de que para qué ir a un hospital si no hay camas y esperar a que se desocupe". "Eso no conviene, necesitamos que vayan pronto y sean atendidos", ha subrayado.

Según el último balance oficial, hasta el momento se han registrado 19.224 casos confirmados en el país, incluidos 1.859 fallecidos, mientras que por ahora al menos 11.453 pacientes se han recuperado.