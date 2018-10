México refuerza la seguridad en la frontera ante la llegada de la caravana de migrantes que se dirige a EEUU

Publicado 17/10/2018 1:48:31 CET

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de México han reforzado este martes la seguridad fronteriza ante la llegada de la caravana de migrantes hondureña que se dirige a Estados Unidos para evitar el ingreso de la misma en el país, según ha informado la cadena Telesur.

La Policía Federal de México y el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) han incrementado las medidas en la frontera de Chiapas y han destacado que ha sólo permitirán el paso a aquellos que cumplan los requisitos legales para entrar en territorio mexicano.

El lunes miles de migrantes permanecieron en la frontera con Guatemala, donde un centenar de policías y antidisturbios les impidieron el paso. Finalmente, permitieron el avance de la caravana.

Entre los migrantes, que huyen de la violencia y la pobreza en su país de origen, se encuentran familias completas con niños y mujeres con bebés. Los gobiernos de Honduras y Estados Unidos expresaron el domingo su preocupación por la "caravana".

La Embajada de estadounidense en Honduras alertó de que los organizadores de la caravana "buscan explotar a compatriotas con falsas promesas", mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Honduras señaló que lamenta la movilización de ciudadanos bajo idea de obtener un visado en la frontera mexicana para seguir su ruta hacia Estados Unidos.

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha instado a "no arriesgar a las familias realizando el peligroso viaje hacia el norte para tratar de llegar a Estados Unidos". "Si no pueden venir legalmente, no deben venir", ha afirmado.