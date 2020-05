México supera los 40.000 casos y los 4.000 muertos ante el arranque de la desescalada

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

México ha sumado en la última jornada 1.862 casos de coronavirus, lo que eleva el total a 40.186, incluidas 4.220 personas fallecidas, de las cuales 294 han muerto en la pasada jornada, según la Secretaría de Salud.

El director general de Epidemilogía de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, precisó en la rueda de prensa del miércoles que, de los 40.186 casos confirmados, solo 9.378 siguen activos al haber presentado los primeros síntomas en las últimas dos semanas.

Ciudad de México y el Estado de México son las zonas más afectadas por la pandemia, mientras que Tijuana o Cancún se encuentran ya en la fase de descenso de la curva epidemiológica, de acuerdo con el subsecretrio de Prevención Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

López-Gatell instó a no bajar la guardia ni siquiera en las zonas que ya empiezan a recuperarse. "Si se relajan y se empiezan a abrir empresas o abrir escuelas irremediablemente lo que va a ocurrir es que resurja la epidemia", dijo.

El Gobierno mexicano presentó el miércoles su plan hacia la "nueva normalidad", que contempla una reapertura social y económica en tres fases a desarrollar entre el 18 de mayo y el 1 de junio.

No obstante, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que "este plan es de aplicación voluntaria", por lo que "si hay una autoridad municipal o estatal que, de acuerdo a las características propias de cada región, decide que no habrá de acatar este plan, no habrá controversia".

A lo largo de la crisis del coronavirus, López Obrador no ha querido imponer, sino que se ha limitado a dar recomendaciones, entre ellas la de quedarse en casa, algo que considera que ha funcionado. "Ha quedado de manifiesto que el pueblo de México es mayor de edad, responsable, (...) y por eso no vamos en esta etapa a variar", defendió.