Los miembros del Gobierno de Austria donan un mes de salario para combatir el coronavirus

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los miembros del Gobierno austriaco han anunciado que donarán una mensualidad de su salario como "símbolo de cohesión" en la lucha contra el coronavirus.

El canciller, Sebastian Kurz (Partido Popular de Austria), y el vicecanciller, Werner Kogler (Los Verdes), han anunciado la medida este lunes.

"Millones de personas tienen que vivir sin muchas cosas o están en una situación económica difícil. Como Gobierno federal estamos haciendo todo lo posible para garantizar que Austria sale bien de esta crisis. Queremos a vez dar una muestra de solidaridad en este difícil momento", ha explicado Kurz, según recoge la televisión austriaca ORF.

El vicecanciller Kogler ha indicado por su parte que los miembros del Gobierno "quieren hacer su contribución en solidaridad durante estos momentos complicados". "Cada ministro y secretario de estado donará un salario neto a organizaciones que participen en la respuesta a esta crisis", ha subrayado.

Desde el Partido Socialdemócrata Austriaco (SPO) Josef Muchitsch ha señalado que no tiene nada contar las donaciones 'per se', pero considera que son una distracción porque el Gobierno "no ha tomado medidas significativas como incrementar la prestación por desempleo".

Austria ha contabilizado 14.755 casos del coronavirus, 470 fallecidos y 10.631 pacientes recuperados, según datos del Ministerio de Sanidad publicados este lunes. La región más afectada es el Tirol (3.427 casos), seguida de Baja Austria (2.495), Alta Austria (2.205) y Viena (2.204).