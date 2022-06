Miles de manifestantes piden más control para las armas en EEUU en la Marcha por Nuestras Vidas

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Miles de manifestantes han salido este sábado a las calles de las principales ciudades de Estados Unidos para exigir mayor control para la posesión de armas tras las recientes masacres.

Hay unas 300 protestas convocadas en Washington, Florida, Míchigan, Portland o Nueva York en una ola iniciada tras la muerte de 19 menores y dos profesoras asesinadas en un colegio de Uvalde, Texas, y el asesinato de diez personas negras en un supermercado de Buffalo, Nueva York.

Las manifestaciones han sido convocadas por la Marcha por Nuestra Vida, una organización fundada por estudiantes supervivientes de la matanza perpetrada en un instituto de Parkland, Florida, en 2018, cuando murieron 17 personas.

"Basta", ha declarado la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, durante la manifestación en la capital federal. "Puedo hablar como alcaldesa, como madre, por los millones de estadounidenses y alcaldes estadounidenses que piden que el Congreso haga su trabajo. Y su trabajo es protegernos, proteger a nuestros hijos de la violencia con armas de fuego", ha apuntado, según recoge la cadena CBS.

Todos los oradores han apelado a los senadores, principal escollo para imponer mayor control a la tenencia de armas, y les han advertido de que no serán reelegidos si no actúan.

"Si nuestro gobierno no puede hacer nada para evitar que 19 niños sean asesinados en su propio colegio, que sean decapitados, ha llegado el momento de cambiar quién gobierna", ha planteado David Hogg, superviviente del ataque de Parkland.

Otra superviviente y fundadora de la Marcha por Nuestras Vidas, X González, ha recordado que "nos están matando" y ha implorado al Congreso que intervenga.

"Esta vez es diferente porque no es una cuestión política, sino moral. No de derechas e izquierdas, sino de bien o mal. No se trata de condolencias y oraciones, sino de valentía y acción", ha argumentado por su parte Yolanda King, nieta de Martin Luther King.

También ha habido manifestaciones en lugares tan emblemáticos como Parkland o Brooklyn, en Nueva York, donde el alcalde neoyorquino, Eric Adams, se ha sumado a la protesta.

"Los niños no son reemplazables, pero los senadores sí. Vota", o "Quiero sentirme seguro en el colegio" han sido algunos de los lemas escritos en pancartas y se han coreado consignas contra la Asociación Nacional del Rifle (NRA) principal grupo de presión contrario a la regulación de la tenencia de armas.

La primera Marcha por Nuestras Vidas reunión a más de 200.000 personas en 2018. Ahora los convocantes han apostado por manifestaciones más pequeñas en más ciudades y se espera a unas 50.000 personas en Washington.