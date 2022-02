Miles de personas se manifiestan en Kiev por la unidad de Ucrania y contra una invasión rusa

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han participado en una manifestación Por la Unidad de Ucrania celebrada este sábado en Kiev, la capital del país, en respuesta a las amenazas de una invasión militar rusa.

La prensa ucraniana ha informado de que la marcha ha comenzado en el parque Shevchenko en un acto en el que los convocantes han emplazado a los ucranianos a dejar de lado sus diferencias políticas, unirse y expresar su rechazo a la "amenaza rusa".

"Queremos demostrar que los ucranianos no tienen miedo de las amenazas de (el presidente ruso, Vladimir) Putin, que no aceptan sus ultimátum y que resistirán sea cual sea la situación", ha destacado el coordinador del Movimiento Resistencia, Andriy Leus.

Una de las asistentes, Anna Fedkun, ha reconocido su nerviosismo desde que hace ocho años Rusia lanzó su "agresión" y ahora con una nueva amenaza rusa ese sentimiento se ha intensificado.

"Es muy difícil sentarse en casa con esta ansiedad. Por eso he venido para ver a toda esta gente y saber que no estoy sola para superar los nervios y demostrar al mundo que no nos vamos a rendir", ha declarado.