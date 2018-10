El Ministerio de Exteriores turco convoca al embajador de Grecia

Actualizado 23/10/2018 14:00:10 CET

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Turquía ha convocado este martes el embajador griego en Ankara, Petros Mavroidis, según ha informado el Gobierno, que ha atribuido este gesto de protesta a los supuestos planes expansionistas griegos en zonas cercanas.

El jefe de la diplomacia turca, Mevlut Cavusoglu, ha denunciado este martes los supuestos planes expansionistas de Grecia después de que el exministro de Exteriores Nikos Kotzias, que dimitió la semana pasada, revelase el sábado el interés por ampliar de 6 a 12 millas náuticas las aguas territoriales en el mar Jónico.

La medida no afectaría al Egeo, el mar que separa Grecia de Turquía, pero Ankara ha explicado en un comunicado que no puede "tolerar" cambios en las fronteras marítimas griegas mientras no exista consenso entre los dos países.

El Ministerio de Exteriores turco también denunció la semana pasada que la Marina turca había impedido que una fragata griega "acosara" a un barco petrolero en la zona oriental del mar Mediterráneo, frente a la costas de la República Turca de Chipre Norte.