El ministro de Comercio británico avisa de que este viernes llega la última oportunidad para aprobar el Brexit

Publicado 29/03/2019 9:52:58 CET

LONDRES, 29 Mar. (Reuters/EP) -

El ministro de Comercio Internacional británico, Liam Fox, ha advertido a los parlamentarios que este viernes es la última oportunidad para aprobar el acuerdo sobre el Brexit cerrado por la primera ministra británica, Theresa May, con los 27 en noviembre de 2018.

"Es en realidad la última oportunidad que tenemos para votar por el Brexit como lo concebimos", ha afirmado Fox, en declaraciones a la cadena de radio de la BBC.

Por su parte, desde una perspectiva totalmente diferente, el parlamentario conservador Mark Francois ha asegurado que apoyar el Tratado de Salida presentado por la primera ministra británica supondría una "rendición".

En una entrevista con la cadena de radio LBC, ante la pregunta de si estaría dispuesto a votar a favor del plan de May para garantizar que se lleva a cabo el Brexit, Francois ha rechazado respaldarlo por considerarlo una "rendición".

"No, no puedes taparte la nariz cuando levantas los brazos para rendirte", ha señalado. En su opinión, el texto de May "conlleva" que los británicos continúan "en la Unión Europea". El mensaje de estos dos dirigentes conservadores llega el mismo día en que la Cámara de los Comunes va a someter a votación por tercera vez el plan de May para el Brexit.