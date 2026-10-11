El ministro de Defensa israelí amenaza con matar el líder de Hamás

Fotomontaje con Ismail Haniyeh, Recep Tayyip Erdogan, Jalil al Haya y Hakan Fidan publicado por Israel Katz - MINISTERIO DE DEFENSA ISRAELÍ

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha advertido este domingo de que el líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Jalil al Haya, correrá el mismo destino que sus antecesores, muertos en ataques israelíes.

"Hemos eliminado a los líderes de Hamás en Gaza. También le llegará el turno a Al Haya, quien se reunirá en las profundidades del infierno con Haniyeh y sus secuaces", ha publicado Katz en un mensaje en redes sociales.

En particular, Katz reprocha a los dirigentes de Turquía que sigan "apoyando" a los "asesinos y violadores de Hamás" en un mensaje que acompaña con una sucesión de tres fotografías: una de 2024 de una reunión entre Haniyeh y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; una de julio de 2026 con Al Haya y el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, y una tercera de un fotomontaje de las puertas del infierno entre rocas volcánicas y lava en la que se puede leer la frase en hebreo "2027: Reunión Haniyeh-Al Haya".

"Erdogan continúa tendiendo la alfombra roja para estos criminales y respaldando las actividades terroristas que orquestan desde Turquía junto con los Hermanos Musulmanes contra Israel y naciones musulmanas clave de la región", ha reprochado Katz.