El ministro de Defensa italiano apunta que detrás de los disturbios hay una "guerra híbrida" desde el exterior

Choques en las protestas juveniles el sábado 17 de octubre en Milán. - Francesco Enriquez / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, ha atribuido este martes los disturbios registrados en Milán y otras ciudades italianas tras manifestaciones juveniles a una "guerra híbrida" orquestada desde el exterior.

"Los sucesos en Milán y otras partes de Italia son profundamente diferentes de los vividos en otras épocas y son el resultado de lo que yo llamo una guerra híbrida que alguien está llevando a nuestras naciones utilizando herramientas no convencionales como TikTok, las redes sociales y YouTube", ha asegurado el titular de Defensa en declaraciones en un foro del sector militar, recogidas por el diario 'La Stampa'.

Según ha señalado, esto sucede "sin que Occidente se dé cuenta ni reaccione de ninguna manera".

Asimismo, Crosetto ha rechazado señalar exclusivamente a jóvenes hijos de migrantes, incidiendo en que la escala de las protestas es masiva. "Si tres de cada diez jóvenes participaron en esas manifestaciones no estamos hablando de italianos de segunda generación. Si seis de cada diez las comparten, es porque a lo largo de los años han sido sometidos a una contraeducación en algún lugar, no en la familia ni en la escuela", ha afirmado.

De esta forma ha reflexionado que a las personas detrás de las protestas violentas "les han sido inculcado valores, ambiciones, una visión del mundo y puntos de referencia que entran en conflicto con la sociedad en la que vivimos y con las normas democráticas".

Italia registró graves altercados el fin de semana, cuando las protestas juveniles derivaron en altercados, vandalismo y saqueos en el centro de la ciudad de Milán, en el norte, y se saldaron con más de 200 detenidos.

Se espera que este martes las autoridades presenten una batería de medidas para responder a "quienes se aprovechan de las manifestaciones legítimas para sembrar la violencia y el caos", según avanzó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, como resultado de la reunión de emergencia con los agentes de seguridad de este lunes.

En este sentido, se prevé un endurecimiento de la respuesta legal a la violencia callejera como tipificar los daños agravados, fijar la detención obligatoria para quienes causen destrozos durante las manifestaciones o nuevos elementos para permitir prohibir concentraciones. Por su parte, La Liga de Matteo Salvini insiste en restricciones a la concesión de la ciudadanía a menores extranjeros cuando cumplan los 18 años.