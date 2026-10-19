El ministro del Interior de Alemania achaca los disturbios en Francia a "extremistas de izquierda y migrantes"

Archivo - El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt. - Bernd Elmenthaler / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, ha señalado que los graves disturbios registrados en Francia el pasado fin de semana se tratan de una "lucha armada" contra "la forma de vida" y el sistema democrático, y ha achacado los altercados a "extremistas de izquierda y comunidades migrantes".

En una entrevista con la revista alemana Bild, Dobrindt no ha dudado en encuadrar las protestas que han acabado en graves disturbios en ataques a la democracia y el estilo de vida liberal del viejo continente.

"Quienes convierten las calles en campos de batalla, atacan a los agentes de policía y prenden fuego a los ayuntamientos no se manifiestan para exigir una mejor educación, sino que libran una lucha armada contra una sociedad libre y nuestra forma de vida", ha asegurado.

De esta forma, ha ido más allá al responsabilizar de los altercados a comunidades específicas, incidiendo en que detrás está la extrema izquierda y los migrantes.

"Quien no declare claramente que extremistas de izquierda y una comunidad migrante se están reuniendo aquí en las calles para luchar contra el sistema democrático no ha comprendido la situación", ha afirmado, incidiendo en que no hay que caer en ambigüedades a la hora de analizar la crisis que vive Francia.

Las autoridades francesas han condenado el "desorden" y la violencia vividos en el marco de las multitudinarias protestas celebradas este sábado en las principales ciudades del país para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas, una jornada que se saldó con casi 2.400 detenidos y más de 500 agentes heridos, según datos del Gobierno.