El ministro del Interior británico alega que la UE no ha rechazado "formalmente" el plan de May para el Brexit

Sajid Javid avisa de que la cooperación de seguridad puede resentirse si no hay acuerdo sobre la salida de la UE

El ministro del Interior de Reino Unido, Sajid Javid, ha defendido la validez del 'plan Chequers' presentado por su Gobierno para consumar la salida de la Unión Europea y ha asegurado que, pese a las críticas vertidas públicamente en la reciente cumbre de líderes de Salzburgo, Londres no ha sido notificado "formalmente" de ningún rechazo.

Javid, que ha participado este martes en el EFEForo Líderes, ha asegurado que el plan de May "en absoluto" está muerto, a la espera de una "respuesta" europea que el ministro no prevé inminente. En este sentido, ha apuntado que la notificación no llegaría antes de la cumbre prevista para mediados de octubre.

Javid ha admitido que las dos partes han dejado claras cuáles son sus "líneas rojas" para dibujar el futuro de las relaciones, pero "no ha habido un rechazo formal" a un plan que muchos dan ya por inviable en Reino Unido, hasta el punto de que nadie descarta a estas alturas que pueda llegar el plazo límite de marzo de 2019 sin un acuerdo entre las partes.

El ministro del Interior británico aún cree que "va a haber acuerdo" pese a los "altibajos", pero ha reconocido que lo "sensato" es pensar también en un "plan B". En cualquier caso, ha recalcado que la hipótesis de un segundo referéndum es "imposible", después de que el Partido Laborista haya abierto la puerta a esta posibilidad en caso de que no haya elecciones anticipadas.

Así, Javid ha subrayado que no hubo ninguna "anomalía" en el referéndum de junio de 2016 y que, como "demócrata", solo cabe respetar su resultado, a pesar de que él mismo se opuso al Brexit en la campaña previa a dicha consulta. "Yo estaba a favor de celebrar un referéndum", ha matizado durante el foro, en el que ha advertido de que es "peligroso" ignorar la "voluntad popular".

Por otra parte, ha respondido a las especulaciones que le sitúan como potencial sucesor de May en Downing Street defendiendo la labor de la actual dirigente, contra la que se han posicionado decenas de 'tories': "Ya tenemos una primera ministra fantástica que está haciendo una labor fundamental".

APLAUDE LA COOPERACIÓN CON ESPAÑA

Javid, que llegó al cargo a finales de abril, se ha reunido este martes por la mañana con su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, con quien ha mantenido una reunión "francamente positiva y constructiva". En ella, ambos han dado un reconocimiento "claro" a las buenas relaciones en materia de seguridad y de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado --"la joya de la corona"--.

"Nos enfrentamos a las mismas amenazas de seguridad", ha asegurado Javid al recordar los recientes atentados islamistas sufridos por Reino Unido y España. Ha tenido palabras de recuerdo para el niño británico que murió en Las Ramblas de Barcelona y para Ignacio Echevarría, fallecido en el ataque al puente de Londres y cuyo padre viajará en octubre para recoger un reconocimiento en el Palacio de Buckingham.

El ministro británico ha apelado a la "fuerte voluntad" de las partes para seguir manteniendo esta cooperación después del Brexit, en la medida en que es partidario de mantener mecanismos actualmente en vigor como la entrega de información y las órdenes de arresto y teme que, sin acuerdo, la colaboración se resienta.

Asimismo, ha agradecido que España fuese uno de los países que apoyó a Reino Unido tras el "despiadado" ataque con un agente químico contra el exespía ruso Sergei Skripal y su hija. Tras este incidente, del que Londres ha responsabilizado directamente a Moscú, Madrid anunció la expulsión de dos diplomáticos rusos.

Otra de las "prioridades" pendientes en las futuras negociaciones es la situación en que quedará Gibraltar, según Javid, que ha admitido no estar "implicado directamente" en este tema. Aun así, ha dicho que es "muy optimista" para atajar "cuestiones prácticas" como puede ser el paso diario de miles de personas a través de la Verja en ambos sentidos.

En relación a la política migratoria de Reino Unido después del Brexit, Javid ha recordado que en caso de que haya un periodo de transición, no habrá cambios en relación a la libertad de movimientos durante este periodo. Pasado este plazo, el escenario está aún por cerrar y el Gobierno británico debe aún concretar el "sistema nuevo".

"Queremos analizar el impacto de la inmigración en Reino Unido", ha afirmado Javid, quien ha recordado que más 180.000 españoles residen en territorio británico y más de dos millones de británicos viajan cada año a España por turismo.