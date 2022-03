El ministro de Sanidad de Perú no se presenta ante la comisión que investiga compras de material sanitario

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad de Perú, Hernán Condori, la exministra de Sanidad Pilar Mazzetti y el ex ministro de Relaciones Exteriores Mario López Chávarri no se han presentado a declarar ante la comisión que investiga presuntos actos irregulares en compras de material sanitario realizadas durante la pandemia de la COVID-19.

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de Perú ha informado de que volverá a emitir un requerimiento de declaración para Condori, Mazzeti y López Chávarri. El congresista Héctor Ventura, presidente de la comisión, ha señalado, además, que la próxima convocatoria para Mazzeti será bajo apercibimiento de ser conducida por la Fuerza Pública, tal y como recoge RPP.

Por otro lado, el Congreso peruano debatirá este jueves la moción de censura contra el actual ministro de Sanidad, Hernán Condori, que el pleno hace una semana para responder a una serie de preguntas sobre el desempeño de sus funciones, según ha informado el diario 'La República'.

La iniciativa legislativa cuenta con 33 firmas de congresistas de las formaciones Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Acción Popular, además de otros diputados independientes.

Los diputados han acusado al ministro de Sanidad de no ser "idóneo". Así, lo han acusado de atribuir propiedades medicinales a productos cuya eficacia no está comprobada ni certificada y de utilizar su condición de médico para promocionar un servicio diagnóstico de cáncer de cuello uterino a pesar de no contar con la especialidad de ginecología u oncología.

Entre los argumentos en su contra se encuentra que su nombramiento, además, habría provocado el rechazo unánime de la comunidad médica del país, representado por el Colegio Médico del Perú, que se mostró contrario a su designación como ministro de Sanidad.