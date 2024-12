El ministro de Seguridad Nacional de Israel realiza una nueva visita a la Explanada de las Mezquitas

Ben Gvir asegura que rezó por los soldados y los rehenes que siguen retenidos en Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha vuelto a realizar una polémica visita a la Explanada de las Mezquitas, donde ha rezado por los soldados israelíes y los secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas que continúan retenidos en la Franja de Gaza.

"Esta mañana subí al Monte del Templo para orar por la paz de nuestros soldados, por el pronto regreso de todos los secuestrados y por la victoria completa con la ayuda de Dios", ha dicho en su cuenta en la red social X, utilizando el nombre que dan los judíos al lugar.

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reaccionado rápidamente con un comunicado en el que asegura que "el 'statu quo' en el Monte del Templo no ha cambiado", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. Por ahora se desconoce si Ben Gvir habría realizado sus rezos abiertamente en el complejo.

Este 'statuo quo' impide a los judíos rezar en la Explanada de las Mezquitas, si bien la Policía ha tolerado rezos limitados en la zona cuando escolta a fieles que entran en el complejo. Asimismo, autoriza únicamente que lo visiten en horarios predeterminados y lo recorran a través de una ruta fijada.

En la zona estuvieron ubicados el Primer y el Segundo Templo, herencia histórica destruida de la que sólo queda como vestigio el Muro de las Lamentaciones. Además, en el lugar está la mezquita de Al Aqsa, tercer lugar más sagrado para el islam.

Las visitas a la Explanada de las Mezquitas por parte del ministro, acusado en el pasado de incitar a la violencia y azuzar las tensiones con los palestinos, han desatado críticas internacionales y provocado tensiones en el seno del Gobierno. La zona está en manos de Israel tras la toma de la Ciudad Vieja de Jerusalén durante la Guerra de los Seis Días (1967).