Modi afirma ante el Parlamento que el Gobierno trabaja para acabar con la violencia intercomunitaria en Manipur

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha asegurado este jueves ante el Parlamento que el Gobierno trabaja para acabar con la violencia intercomunitaria que ha estallado en los últimos meses en el estado de Manipur ante las críticas de Rahul Gandhi, líder del Partido del Congreso.

"Tanto el estado como los gobiernos centrales están haciendo todo lo posible para asegurar que los responsables reciban los más estrictos castigos", ha dicho, agregando que lo que ocurre en la región es "doloroso" y que "nadie debe hacer política" con ello.

En este sentido, Modi ha recordado que en Manipur ya se vivieron otros episodios de violencia intercomunitaria cuando el país "estaba dirigido por insurgentes". "¿De quién era el gobierno en ese momento", se ha cuestionado, tal y como ha recogido el diario 'The Hindustan Times'.

"La atracción por el nombre no es nueva. Ellos piensan que pueden gobernar la nación cambiando de nombre. Su nombre se puede ver en todos los sitios, pero no funciona. Este congreso no tiene originalidad y es rechazado desde 2014", ha sentenciado.

Modi se refería con ello a los comicios celebrados en 2014 en los que la Alianza Progresista Unida, encabezada por líder opositor Rahul Gandhi, máximo responsable del Partido del Congreso, obtuvo solo 44 escaños frente a los 282 del partido Bharatiya Janata (BJP), del actual primer ministro.

"¿Cómo puede la oposición hablar sobre el asesinato de la Madre India cuando ellos mismos la han cortado en tres pedazos?", se ha preguntado, respondiendo con ello a las críticas que Gandhi vertió en la Cámara en la víspera.

El líder opositor llegó a asegurar ante el Parlamento que el Gobierno había asesinado a la Madre India en Manipur. "El Ejército indio puede traer la paz en un solo día, pero no lo utilizan", aseveró, tildando a Modi de "traidor".

La ola de episodios violentos que vive Manipur comenzó el pasado mes de mayo después de que un tribunal ordenara al estado que considerara extender a la población mayoritaria de Meitei beneficios económicos especiales y cuotas en trabajos en el Gobierno y las instituciones educativas, que hasta ahora han estado reservados para la tribu kuki. Desde entonces, se han confirmado cerca de 150 muertes y más de 60.000 desplazamientos.