Monti, "convencido de haber hecho lo correcto"

Actualizado 10/12/2012 12:26:02 CET

El primer ministro "no sabe" cuál será su futuro y no se descarta que pueda presentarse a las elecciones

ROMA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro italiano, Mario Monti, ha defendido su decisión de dimitir del cargo una vez sean aprobados los Presupuestos y ha asegurado que todavía no sabe qué será de él después, mientras aumentan las voces que le piden que entre en la pugna electoral.

En declaraciones recogidas este lunes por el diario 'La Repubblica', Monti se declara "convencido de haber hecho lo correcto". "En cualquier caso no podría haber hecho otra cosa, después de lo que ha sucedido", añade, en referencia al hecho de que el Pueblo de la Libertad, el partido del exprimer ministro Silvio Berlusconi, le haya retirado el respaldo al Gobierno de tecnócratas que lidera.

"Estoy preocupado, naturalmente, no por mí, sino por lo que veo", agrega, al tiempo que señala que "no sabe" cuál será su futuro una vez deje el cargo que asumió en noviembre de 2011.

Según informa 'Il Corriere della Sera', Monti en privado no se muestra cerrado a la posibilidad de presentarse, pero deja claro que lo haría "para no dilapidar el tesoro" logrado en este año al frente de Italia y para no perjudicar a "los ciudadanos, que en todos estos meses han hecho sacrificios", en referencia a las medidas de recorte impuestas.

Entretanto, Berlusconi, que ha propiciado la actual crisis política en Italia que ha hecho subir la prima de riesgo y caer la Bolsa, ha comenzado a hacer gestiones para recuperar su tradicional alianza con la Liga Norte, que se había enfriado en los últimos tiempos.

Anoche, al término de una reunión con su partido en Milán, 'Il Cavaliere' defendió que la dimisión de Monti era un "deber" y en todo caso no cambia mucho el panorama, ya que "habrá un anticipo de la fecha de voto de un mes o un mes y medio". Hasta ahora se hablaba de que los comicios previsiblemente serían en marzo y tras el anuncio de Monti se baraja como fecha previsible febrero.

Berlusconi subrayó, según recogen los medios hoy, que "la experiencia del denominado Gobierno técnico está acabada, lamentablemente con resultados absolutamente negativos". Preguntado sobre la posibilidad de que Monti opte finalmente por presentarse candidato, el exprimer ministro aseguró que "si quiere entrar en escena, que entre, yo no lo temo".

Por otra parte, 'Il Cavaliere' dio por segura una nueva alianza entre el PDL y la Liga Norte en las próximas elecciones. "Ahora haremos un acuerdo formal y solemne que resolverá el problema de la alianza en Lombardía", afirmó, donde se estudia una candidatura conjunta del líder de la Liga Norte, Roberto Maroni, y la exministra Mariastella Gelmini, miembro del PDL.

Asimismo, Berlusconi aprovechó para tender la mano al candidato derrotado en las primarias del Partido Democrático (centro-izquierda), Matteo Renzi. "Si Renzi quisiera venirse con nosotros, que sepa que los liberales siempre tienen la puerta abierta", aseguró.

Sin embargo, el alcalde de Florencia ha rechazado la propuesta. "Querido presidente Berlusconi, te lo he dicho ya dos veces en persona. Las cosas se pueden comprar, las personas no. No todas al menos. Yo no. Si me has dejado las puertas abiertas a mí, acepta un consejo: ¡ciérraralas!", ha afirmado Rezni en su cuenta en Facebook.