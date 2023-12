MSF avisa que la ciudad de Rafá ya no tiene espacio para acoger a más desplazados

Imagen de archivo de la ciudad de Rafá - Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad

La densidad de población de la ciudad supera incluso a la de los campamentos rohingyas de Bangladesh



MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coordinación de Emergencias de Médicos sin Fronteras en Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, ha avisado de que ya no queda sitio en la ciudad para acoger a nuevos desplazados forzados por los bombardeos israelíes sobre el enclave en el marco de la guerra con Hamás.

El coordinador de MSF Nicholas Papachrysostomou describe una situación de superpoblación absoluta en un momento que la ONG ha abierto una nueva clínica en la ciudad para seguir atendiendo a nuevas llegadas a la ciudad, próxima a la frontera con Egipto.

"La ciudad de Rafá no puede recibir a más gente. La densidad de población en Rafah es impresionante. He estado en (los campamentos rohingyas de) Bangladesh y nunca he visto tanta gente, tantos niños en la calle", ha declarado el corodinador.

Los centros médicos más próximos están sobrecargados. El hospital de Al Aqsa está recibiendo 150 o 250 pacientes por día y el Hospital de Nasser, el principal, ahora está fuera de acceso al encontrarse en la ciudad de Jan Yunis, objetivo israelí.

Cabe recordar que 1,8 millones de gazatíes han tenido que abandonar sus hogares y dirigirse al sur desde el comienzo de la operación israelí tras la masacre cometida por Hamás el 7 de octubre.

"Hay tiendas por todos lados, en terrenos vacíos, cerca de casas, cerca de centros de salud, cerca de hospitales, dentro de los hospitales. Es que no se puede evacuar más", ha manifestado Papachrysostomou.

"Las autoridades israelíes tienen que entender que no pueden seguir con instrucciones de evacuación para esta gente. No hay más espacio, es físicamente imposible seguir con esta violación de la libertad de movimiento", ha concluido.