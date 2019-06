MSF llama a aumentar la asistencia humanitaria en la región congoleña de Ituri "para evitar más muertes"

Publicado 28/06/2019 17:56:59 CET

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha llamado este viernes ha aumentar con urgencia la ayuda humanitaria en la región de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC) ante el reciente recrudecimiento de la violencia que ha obligado a miles de personas a huir de sus hogares, la mayoría de las cuales no han recibido asistencia.

Una investigación preliminar de Naciones Unidas ha constatado que al menos 117 personas fallecieron durante una serie de masacres registradas entre los días 10 y 13 de junio en Ituri, en lo que podría tratarse de un acto de represalia por parte de la comunidad lendu, aunque son necesarias nuevas pesquisas "claras e independientes" para esclarecer por completo lo ocurrido.

La región es además una de las dos afectadas por el brote de ébola que deja ya más de 1.500 muertos desde el pasado mes de agosto y que se ha convertido en el más mortífero hasta la fecha en el país. Además, el Gobierno congoleño ha declarado una epidemia de sarampión en el país.

"Estamos viendo no solo el desplazamiento masivo debido a la violencia, sino también un brote de sarampión que se propaga rápidamente y una epidemia de ébola que no muestra signos de menguar. Todo al mismo tiempo. Esto no tiene precedentes", ha resaltado el coodinador general de MSF en RDC, Moussa Ousman.

La ONG ha realizado tres estudios de mortalidad en las ubicaciones de Drodro, Nizi y Angumu, los cuales han mostrado tasas de mortalidad muy por encima de los niveles de emergencia. "Las personas se están muriendo principalmente de enfermedades prevenibles como la malaria, el sarampión y la diarrea", ha denunciado Ousman.

"Eso es muy preocupante. Especialmente porque aún no ha sido posible vacunar contra el sarampión debido al brote de ébola y al temor a una mayor propagación de este virus", ha explicado en un comunicado. Junto al Ministerio de Salud congoleño, MSF está analizando "nuevas estrategias" dadas las circunstancias, "pero aquí se necesita con urgencia más ayuda para prevenir más muertes", ha defendido.

En la actualidad, la ONG está colaborando con el Ministerio de Salud para brindar atención médica y responder a las necesidades más graves de los desplazados en Drodro, Nizzi y Bunia. Asimismo, sus equipos también proporcionan agua potable, distribuyen artículos de primera necesidad y construyen instalaciones de agua y saneamiento como duchas y letrinas.

Sin embargo, ha lamentado MSF, "las necesidades más urgentes de miles de familias siguen sin ser atendidas". Por ello, ha instado a "un aumento inmediato de la asistencia humanitaria a largo plazo, para evitar la pérdida de más vidas y garantizar condiciones de vida dignas para todos aquellos que se han visto obligados a huir".