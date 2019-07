Mueller declara ante el Congreso que su investigación sobre la injerencia rusa no exoneró a Trump

Publicado 24/07/2019 16:23:46 CET

Trump arremete contra el exfiscal especial y le echa en cara que no investigara a Hillary Clinton

WASHINGTON, 24 Jul. (Reuters/EP) -

El exfiscal especial estadounidense Robert Mueller ha defendido este miércoles ante el Congreso su investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, al tiempo que ha reafirmado que las pesquisas no exoneraron al actual mandatario, Donald Trump, de un delito de obstrucción a la justicia.

Mueller ha comparecido este miércoles en la Cámara de Representantes en la primera de las dos audiencias que podrían llegar a traer consecuencias para el presidente norteamericano y también para los demócratas, que siguen divididos ante la posibilidad de impulsar un proceso de destitución parlamentaria (impeachment, en inglés) o esperarse hasta la celebración de las próximas presidenciales.

El exdirector del FBI, que pasó 22 meses investigando la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, incluido el comportamiento de Trump como candidato y el de su equipo, ha comparecido primer ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes.

El presidente de esta comisión, el demócrata Jerrold Nadler, ha elogiado a Mueller y ha subrayado que nadie está "por encima de la ley", tampoco el presidente Trump.

Mueller, de 74 años, ha llegado rodeado de fotógrafos hasta la sala en la que ha comparecido y se ha mostrado tranquilo al inicio de su declaración. "La obstrucción a la justicia golpea el núcleo de los esfuerzos del Gobierno por conocer la verdad y que los que cometieron irregularidades rindan cuentas", ha dicho el exfiscal especial estadounidense.

Tras conocer el informe de la investigación, Trump declaró que las pesquisas de Mueller conllevaron su "total y completa exoneración". Preguntado por Nadler sobre si su investigación exoneró al presidente estadounidense, Mueller ha respondido con un tajante y claro "no".

Mueller ha afirmado que no contestará a preguntas sobre los orígenes de la investigación del FBI sobre la injerencia rusa antes de que él fuera designado para encargarse de esas pesquisas en 2017 ni tampoco sobre el polémico informe redactado por un exagente de Inteligencia británico.

Mueller está convocado para comparecer horas más tarde ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Los demócratas controlan la Cámara Baja mientras que los republicanos mantienen el dominio del Senado.

Los demócratas confían en que la comparecencia de Mueller haga aumentar el apoyo público para sus propias investigaciones parlamentarias sobre el presidente y su Gobierno. Sin embargo, están profundamente divididos ante la posibilidad de poner en marcha un proceso de destitución, que la Constitución estadounidense autoriza para cesar a un mandatario en casos de "graves delitos e irregularidades".

La investigación de Mueller detalló numerosos contactos entre el equipo de campaña presidencial de Trump y Rusia en un momento en el Kremlin estaba intentando influir en el proceso electoral con un esquema de ataques cibernéticos y de propaganda para sembrar la discordia entre los estadounidenses e reforzar las opciones del candidato del Partido Republicano.

El informe de Mueller dice que la investigación no encontró suficientes pruebas para establecer si Trump y su equipo de campaña estuvieron implicados en una conspiración criminal con Rusia pero no llega a una conclusión sobre si el mandatario había incurrido en un delito de obstrucción a la justicia con una serie de acciones destinadas a impedir las pesquisas, por lo que de forma intencionada no le exoneró. Sin embargo, el fiscal general estadounidense, William Barr, nombrado por Trump, concluyó que el informe había exonerado a Trump de obstrucción a la justicia.

ATAQUES PERSONALES SUMAMENTE INJUSTOS CONTRA MUELLER

El Departamento de Justicia mantiene desde hace tiempo una política tendente a no presentar cargos contra un presidente en ejercicio. Nadler ha dicho en su discurso de apertura que Mueller dirigió la investigación con "una destacable integridad" y que se vio sometido a "repetidos ataques personales sumamente injustos" por su labor investigadora.

"Aunque la política del departamento le prohibía imputar al presidente por esta conducta, usted ha dejado claro que no está exonerado. Cualquier otra personas que actuara de esta manera habría sido imputada por delitos y en esta nación ni siquiera el presidente está por encima de la ley", ha subrayado.

Por su parte, el portavoz republicano en la Comisión, Doug Collins, ha dicho que los hechos reflejados en el informe de Mueller señalan que Rusia "interfirió en las elecciones de 2016" aunque ha resaltado que el mandatario estadounidense "no conspiró con los rusos". "Nada de lo que escuchemos hoy cambiará esos hechos", ha apostillado.

"El presidente ha visto la narrativa pública que rodea a esta investigación asume su culpabilidad cuando él sabía la extensión de su inocencia", ha afirmado Collins, antes de admitir que la actitud de Trump con los investigadores fue "comprensiblemente negativa" aunque no empleó su autoridad "para cerrar" las pesquisas.

Antes de la comparecencia de Mueller, los republicanos se han opuesto a la posibilidad de que junto a Mueller compareciera en las dos comisiones de la Cámara Baja Aaron Zebley, el exvicefiscal especial de la investigación sobre la injerencia rusa.

TRUMP VUELVE A ARREMETER CONTRA MUELLER

El mandatario estadounidense ha vuelto a cargar este miércoles contra Mueller y contra su comparecencia en la Cámara de Representantes, al tiempo que se ha quejado de que no investigara a Hillary Clinton.

Trump ha subrayado en repetidas ocasiones que la investigación sobre la injerencia rusa es "una caza de brujas" y un intento de "golpe" para derribarle, además de acusar a Mueller de conflicto de intereses y a sus subordinados de ser "gángster" con un programa político demócrata.

La investigación de Mueller se tradujo en la presentación de cargos penales contra 34 personas y tres entidades rusas. Entre las personas condenadas o que declararon su culpabilidad figura el exjefe de campaña de Trump.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió el lunes una carta a Mueller en la que le solicitó que limitara su declaración al contenido de su informe, una directiva que los dos presidentes de las comisiones parlamentarias han rechazado por considerarla como un exceso en su autoridad.

Hasta este miércoles, Mueller, que ha comparecido por que ha recibido un requerimiento, no había expuesto públicamente sus conclusiones sobre la investigación. El exfiscal adjunto guardó silencio el 18 de abril cuando el Departamento de Justicia publicó una versión censurada de su informe.

Mueller, que fue director del FBI de 2001 a 2013 con presidentes de uno y otro partido político, fue nombrado fiscal especial para investigar la injerencia rusa en mayo de 2017 para seguir con las indagaciones del FBI después de que Trump cesara al entonces director de la Policía Federal, James Comey.