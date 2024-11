Muere en un ataque de Hezbolá un arqueólogo israelí que entró en Líbano empotrado con militares

El Ejército israelí nombra un equipo de expertos para investigar el suceso, que se saldó con la muerte de un soldado y un oficial herido

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El arqueólogo israelí Ziv Erlich, de 71 años, murió el miércoles en un ataque perpetrado por miembros del partido-milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano, a donde había entrado empotrado con un grupo de militares para inspeccionar unas ruinas, según ha confirmado el Ejército, que ha agregado que otro soldado murió en el incidente.

El Ejército ha indicado en un comunicado publicado en su página web que junto a Erlich murió Gur Kehati, un sargento de 20 años que formaba parte del 13º Batallón de la Brigada Golani, antes de agregar que un oficial resultó además herido de gravedad en el ataque, que está siendo investigado.

Tras ello, el jefe del Ejército de Israel, Herzi Halevi, ha nombrado a primera hora de este jueves un equipo de expertos para "examinar la disciplina operativa" y la "cultura militar en combate" en relación con la entrada de un civil a territorio libanés en el marco de los combates con Hezbolá.

"El equipo formulará una situación detallada sobre la disciplina operativa, las órdenes y procedimientos del Ejército, las normas de conducta y las normas usadas por las unidades militares en los dos principales frentes de combate", en referencia a Líbano y la Franja de Gaza, según un comunicado publicado por el Ejército.

El equipo, que estará encabezado por Moti Baruch, analizará las circunstancias en las que Erlich recibió permiso para entrar "en una zona de combate", para lo que tendrá un plazo de dos semanas. "El equipo trabajará en paralelo con la investigación liderada por el jefe del Mando Norte, Uri Gordin", ha especificado.

"Al mismo tiempo, la Policía Militar ha abierto una investigación en torno a las circunstancias del incidente en el que Erlich fue trasladado a una zona en combate, donde cayó. Una vez se alcancen las conclusiones, éstas serán entregadas a la Fiscalía Militar para que realice un examen", ha zanjado.

Las primeras pesquisas apuntan a que el jefe de la Brigada Golani, Yoav Yarom, habría dado permiso a Erlich para entrar en territorio libanés para inspeccionar una fortaleza, en el marco de la invasión desatada el 1 de octubre tras más de once meses de combates con Hezbolá en la zona fronteriza.

Según las informaciones recogidas por el diario israelí 'The Times of Israel', la incursión tuvo lugar debido a la creencia por parte de los militares de que ya no había milicianos en la zona, si bien dos miembros de Hezbolá que estaban ocultos en el lugar abrieron fuego contra el grupo, matando al investigador y a otro militar e hiriendo al propio Yarom.

Erlich había entrado además en territorio libanés armado y vistiendo uniforme militar, según varias fotografías publicadas antes del incidente, si bien no se ha confirmado oficialmente si en la actualidad era un soldado en activo o si estaba en la reserva. Los dos milicianos implicados en el ataque murieron durante el enfrentamiento.

El hombre era un historiador y guía turístico conocido por la comunidad de colonos en Cisjordania y su figura ha sido rápidamente ensalzada por ministros como los de Finanzas y Patrimonio, los ultraderechistas Bezalel Smotrich y Amichai Eliyahu, respectivamente, quienes ha publicado mensajes en la red social X para destacar su legado.

Así, Smotrich ha señalado que Erlich "contribuyó mucho a la seguridad del país" y ha agregado que "altos cargos le ayudaron a analizar y entender la región y su importancia para la seguridad y las operaciones en marcha". "Un hombre de amor por el pueblo de Israel, la Torá y la tierra de Israel", ha subrayado.

Por su parte, Eliyahu ha dicho que el arqueólogo "tenía 71 años, pero la energía de un adolescente de 17 años" y que "no era un experto más, sino la historia de todos". "Tenía una historia para cada piedra, una historia para cada camino. Una biblia en un bolsillo y un mapa en el otro", ha manifestado, al tiempo que ha puntualizado que "murió como un joven guerrero, un investigador y defensor del patrimonio".