Muere una persona con necesidades especiales en una incursión del Ejército israelí en una aldea del sudoeste de Siria

Archivo - Tropas israelíes operando en Beit Jinn, en el sur de Siria - IDF / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona con necesidades especiales ha muerto este jueves a manos de tropas israelíes durante una incursión en la aldea de Jamla, en una zona rural de la gobernación de Daraa, en el suroeste de Siria, escenario de frecuentes operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que ocupan parte del territorio.

Militares de las FDI han accedido a Jamla, se han dispersado por el barrio oriental y han desplegado francotiradores en los tejados de viviendas particulares en medio de sus movimientos por la zona como parte de una incursión en la que han acabado con la vida de la referida persona con necesidades especiales, según apunta la agencia estatal de noticias siria, SANA.

El medio, que no ha precisado si la víctima ha fallecido a causa de un disparo de francotirador o a manos de las tropas desplegadas en el callejero de la localidad, ha afirmado que su cuerpo ya ha sido trasladado al Hospital Nacional de Daraa.

Sin embargo, la cadena siria Al Ijbariya ha recogido que la incursión israelí, que ha contado con 15 vehículos militares, ha incluido la toma de una carretera de entrada a la aldea, donde las FDI, una vez desplegados los francotiradores, habrían abierto fuego de manera indiscriminada entre los barrios residenciales, al tiempo que registraban varios domicilios.

Las FDI mantienen ocupada una parte del suroeste sirio que el Ejecutivo liderado por Benjamin Netanyahu ha insistido en que no cederá, equiparándola a los territorios que ocupa en Líbano, la Franja de Gaza y Cisjordania. En este marco, las operaciones e incursiones israelíes en localidades como Jamla se producen de manera reiterada.

De hecho, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, denunció este mismo mes de octubre que las Fuerzas de Defensa de Israel incurrieron en 280 "incidentes" dentro de Siria "sólo" en el mes de septiembre, mientras que casi 50 sirios permanecen detenidos por las autoridades israelíes en el marco de estas operaciones.

Su portavoz, Shabia Mantoo, manifestó su preocupación por el "impacto continuado" de las incursiones armadas de Israel sobre la población civil en el sur de Siria, denotando que la cifra de "incidentes" registrados en septiembre es "la cifra mensual más alta desde principios de año". Se trata de "redadas en viviendas, restricciones a la libertad de movimiento, acoso e intimidación a la población civil, destrucción de medios de subsistencia y detenciones arbitrarias", que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU está documentando.