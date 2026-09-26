Mueren 17 personas tras estrellarse un avión militar en República Democrática del Congo

Archivo - Un militar de República Democrática del Congo (archivo) - Wang Guansen / Xinhua News / Europa Press

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de trece militares y cuatro civiles, incluido un menor de edad, han muerto tras estrellarse el avión militar en el que viajaban en la noche del viernes en Kenge, en la provincia de Kwango, en República Democrática del Congo.

El aparato se estrelló tras despegar de Kikwit, en la provincia de Kwilu, con destino a Kinshasa. Entre los fallecidos hay dos oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC), que se dirigían a la capital. Serían el teniente general Mutombo Katalayi Tiende Joseph y el teniente general Likulia Bakumi Lucien René, según un comunicado militar.

Los restos mortales han sido ya trasladados a Kinshasa. El estado de los cuerpos, carbonizados por el fuego, podría dificultar la identificación. Hasta el momento solo se ha identificado al piloto.

"El lugar del accidente permanece acordonado para preservar elementos que puedan ser útiles para las investigaciones hasta que estas concluyan", ha xplicado el vicegobernador de Kwango, Rémy Saki, citado por el diario congoleño '7 sur 7'.