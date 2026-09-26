Mueren cuatro personas tras una fuerte explosión en un edificio del casco antiguo de Atenas

Imagen de archivo de los bomberos de Grecia tras el derrumbe de un edificio en Plaka, Atenas. - Aristidis Vafeiadakis / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de rescate griegos han recuperado los cuerpos sin vida de cuatro personas de entre los escombros de un edificio que se derrumbó el viernes a causa de una fuerte explosión en el barrio ateniense de Plaka, en la capital de Grecia.

Las autoridades han indicado que dos de los cuerpos han sido hallados este sábado sobre las 13.00 (hora local), mientras que un tercero había sido recuperado sobre las 11.00. El cuerpo de una mujer, encontrado durante la noche, fue el primero en ser recuperado por los equipos que se encuentran trabajando en la zona.

Aún no se ha determinado la identidad de las víctimas, si bien todo apunta a que se trata de un grupo de turistas estadounidenses que habían alquilado un apartamento para una estancia corta en la capital.

De momento, los efectivos del Cuerpo de Bomberos siguen adelante con las labores para retirar todos los escombros en busca de varios desaparecidos que podrían haber quedado atrapados bajo los escombros, según informaciones del diario 'Kathimerini'.

Las autoridades han cifrado en seis el total de personas desaparecidas desde la explosión, entre ellas una pareja de ancianos --un ciudadano británico y una mujer griega, de 78 y 77 años, respectivamente-- que residía en la segunda planta.

La teoría más plausible es que la explosión se produjera por un escape de gas. El viernes, varios vecinos y transeúntes afirmaron que se había registrado un fuerte olor en la zona antes de que se produjera la deflagración.