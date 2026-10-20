Mueren dos palestinos en un ataque de Israel en la ciudad de Gaza a pesar del alto el fuego en la Franja

Daños materiales en una vivienda bombardeada por el Ejército de Israel en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 - Mohammed M Skaik / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto este martes a causa de un nuevo bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra el norte de la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del territorio.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', las víctimas son un matrimonio que residía en un apartamento situado cerca del Hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza y alcanzado por un bombardeo a primera hora del día, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre el ataque.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), elevaron el lunes a más de 1.520 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que más de 74.400 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.